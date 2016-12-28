Сирийцы "Катюшей" поздравили россиян с Новым годом. Видео

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Жители Дамаска поздравили россиян с Новым годом и Рождеством, массово исполнив песни "Катюша" и "Калинка-Малинка".

Эстафета всемирных песенных флешмобов докатилась до Сирии. Жители Дамаска исполнили несколько известных российских хитов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Флешмоб состоялся сразу после службы в Храме Христа, который находится в сирийской столице. Собравшиеся исполнили не только "Катюшу", на площади звучали "Калинка-Малинка" и "Дорогой длинною".

Так сирийцы поддержали песенный флешмоб дружбы народов, а также поздравили Москву и всю Россию с Рождеством и наступающим Новым годом.