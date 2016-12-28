МИД: у России всегда были сомнения в отношениях с Турцией
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Глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что членство Турции в НАТО никак не влияет на взаимодействие с Россией по сирийскому вопросу. При этом дипломат отметил, что у Москвы всегда были сомнения в отношениях с Анкарой.
На сотрудничество Москвы и Анкары по сирийскому вопросу никак не влияет членство Турции в НАТО. Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
"Что касается именно натовского аспекта, то, он, наверное, неприменим к Сирии. Турция здесь действует как самостоятельная страна, она не связана какими-либо натовскими политическими установками, их просто не существует применительно к Сирии, Алеппо", - цитирует дипломата "Интерфакс".
При этом Келин отметил, что у России всегда были сомнения в отношениях с Турцией.
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