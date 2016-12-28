Семнадцатилетний подросток признался в убийстве 10-летнего брата

Теги: Уголовное дело убийство скр москва ребенок

В Москве 17-летний подросток задержан по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата. Как сообщили в Следственном комитете, подросток уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

В Москве 17-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, по факту смерти десятилетнего мальчика в Москве было возбуждено уголовное дел. Тело ребенка было найдено в квартире на Ломоносовском проспекте. Причиной его смерти стало удушение. Правоохранительные органы начали розыск подозреваемого.

"Задержан по подозрению в совершении указанного преступления 17-летний брат потерпевшего. Во время допроса молодой человек признал вину", - сообщили в СК.

Следователи подтвердили, что смерть ребенка наступила в результате удушения. В ближайшее время задержанному планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Читайте также:

В убийстве 10-летнего мальчика в Москве заподозрили его старшего брата

В ДТП на Киевском шоссе один человек погиб, двое пострадали

Грабитель взорвал банкомат на северо-западе Москвы