Трамп назначит нового посла в Москве

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Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году. Как узнали "Известия", двумя главными претендентами являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить нового посла в России в 2017 году, пишет газета "Известия". Информацию об этом изданию подтвердили источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии.

Одними из главных претендентов на дипломатический пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм.

"Президент Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы", - пояснил источник "Известий".

Дана Рорабахер занимает взвешенную позицию по отношению к России. Так, еще в 2015 году он заявил, что угрозы со стороны России для США и Запада не существует. Томас Грэм является специалистом по России, свободно говорит по-русски, ранее он работал в посольстве США в Москве.

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