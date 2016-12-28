Работы на месте крушения Ту-154 не остановят в новогоднюю ночь

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Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море будет идти круглосуточно в течение месяца. Как сообщил источник "Интерфакса", работы в море будут вестись даже в новогоднюю ночь, если позволит погода. Тем временем уже найдено более 1,5 тысячи обломков в районе авиакатастрофы.

Водолазы методично обследуют метр за метром, сужая зону поиска. За сутки - более 30 погружений. Судя по кадрам подводной съемки, условия для работы тяжелые. Глубина - от 50 до 70 метров. Видимость практически нулевая. Поэтому спасатели могут обнаружить только большие фрагменты самолета. Их подцепляют тросами и вытягивают на поверхность, передает "ТВ Центр".

Основную часть фрагментов, мелких обломков или документов ищут с помощью специальных глубоководных аппаратов. Они же позволяют детально обследовать морское дно на труднодоступных участках. Всего обнаружено более полутора тысяч обломков. Треть из них уже подняли на поверхность, в том числе части фюзеляжа и вещи погибших.

"Была обследована акватория дна на предмет нахождения места падения самолета, при помощи гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили наше предположение о том, что самолет упал в этом месте. Сегодня водолазами обследуется дно и уже найдены много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность", - сообщил начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко.

Основные усилия сейчас сосредоточены возле хвостовой части. Именно там находятся два бортовых самописца. Третий, основной, доставлен в подмосковные Люберцы. Уже идёт расшифровка. И по некоторым данным, самолет, якобы, потерял управление из-за неисправности закрылок. Но более точную информацию эксперты смогут установить лишь после исследования параметрических данных.

Тела погибших и личные вещи ищут также с помощью морской и авиационной групп. Катера, вертолеты и беспилотники постоянно следят за акваторией. На месте крушения, по разным данным, обнаружено от 13 до 15 тел и многочисленные останки. Всего на борту разбившегося в воскресенье Ту-154 летели 92 человека. Процедура опознания проходит в Москве.

Никита Васильев, Егор Киселев, "ТВ Центр".