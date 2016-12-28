Собянин: в 2016 году в Москве введено рекордное количество дорог и километров рельсового транспорта
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За шесть лет в Москве было построено больше 100 километров и 55 станций наземного и подземного метро. Об этом в ходе заседания правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году в Москве введено рекордное количество автомобильных и железных дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании городского правительства, передает "ТВ Центр".
Особое внимание было уделено метрополитену. В сентября пассажирское движение открыли на МЦК. Оно стало фактически вторым наземным кольцом подземки. Тогда впервые в истории Москвы было одновременно открыто 54 километра путей и 31 платформа. С первых дней объект стал очень популярен среди горожан. Ежедневно им пользуются более 300 тысяч пассажиров. Кроме того, были построены 8 станций метро. Активная работа велась и на автодорогах города.
"Всего за шесть лет наземного и подземного метро было построено больше 100 километров и 55 станций. Это, конечно, большой, серьезный итог работы всего города. Было в прошедшем году развернуто огромное дорожное строительство, и был поставлен своеобразный рекорд — построено 101 километров дорог, 45 искусственных сооружений, мостов, тоннелей, переходов", - сообщил Сергей Собянин.
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