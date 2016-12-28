Жители Ростова за свой счет полностью отремонтировали дом

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Жители одной из многоэтажек в Ростовской области создали собственный фонд для капитального ремонта. Теперь, согласно федеральной программе, они временно освобождены от обязательных выплат. Но главное, что жильцы смогли самостоятельно организовать восстановительные работы своего дома. Основная их часть уже выполнена.

Жильцы дома в Ростове о капитальном ремонте мечтали несколько лет, поскольку трубы прогнили, отопление было слабым, вода до верхних этажей не доходила. Управляющая компания со своими обязанностями не справлялась. И жильцы решили взять ситуацию под свой контроль, передает "ТВ Центр".

"Создали ТСЖ и первым решением, которое было принято на общем собрании, было собирать деньги на ремонт дома", - рассказывает председатель ТСЖ Алла Волчанская.

По утвержденной программе капитального ремонта, многоквартирный дом дождался бы своей очереди только в 2039 году.

"Состояние наших инженерных коммуникаций и крыши было таково, что уже терпеть было некуда. На 9 этажах постоянно шел дождь. В подвале постоянно текли все трубы, канализации практически не существовало, подвал был полностью затоплен. Нам необходимы были средства на ремонт нашего дома", - говорит Волчанская.

Сейчас в доме заменены трубы, установлены новые металлопластиковые окна, система освещения, мусоропровод и, самое главное, отремонтирована крыша.

Жильцы дома результатом довольны. И сбор средств сверхнормы их не смутил. Основная часть работ по капитальному ремонту уже выполнена. Но жильцы дома решили на этом не останавливаться и продолжают дополнительно собирать деньги. И уже в апреле планируют отремонтировать подъезды, ливневую канализацию и помещение для общих собраний.

В текущем году из 546 многоквартирных домов внепланово, за счет повышенных взносов жильцов отремонтировано 4. Потраченные деньги сверх нормы собственникам не вернут, но на определенный период освободят от обязательных выплат на капремонт.

Председатели ТСЖ подают заявки на участие в конкурсе на лучшего управляющего. Комиссия определяет, кто лучше содержит общедомовое имущество. В этом году победителям выплачено по 223 тысячи рублей. Эти деньги собственники могут потратить на содержание дома.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев. "ТВ Центр", Ростовская область.