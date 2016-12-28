New York Times: Россия признала наличие допинговой программы

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Американское издание The New York Times заявило, что российские чиновники признали существование допинговой программы в стране. Исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович заявила в интервью газете, что "это был институциональный заговор". При этом она подчеркнула, что высшее руководство не было вовлечено в программу.

Россия признала наличие допинговой программы в стране. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times.

Издание ссылается на исполняющую обязанности главы Российского антидопингового агентства Анну Анцелиович, которая заявила газете, что "это был институциональный заговор". При этом она отметила, что высшее руководство страны не было вовлечено. Анцелиович подчеркнула, что была поражена известием о системе допинга в России.

Издание также приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. Он признал, что было допущено много ошибок.

"Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются", - сказал Смирнов.

Тем не менее, он напомнил о материалах WADA, раскрытых хакерами Fancy Bear. По словам Смирнова, у России никогда не было подобных разрешений на прием запрещенных препаратов, как у других стран.

"Вы видели записи Fancy Bear. У России никогда не было таких возможностей, как у других стран. Общее мнение в России заключается в том, что у нас не было шансов", - отметил Смирнов.

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