Сообщества зацеперов в соцсетях приравняли к "группам смерти"

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Роскомнадзор заблокировал 65 сообществ зацеперов в соцсетях. Эксперты ведомства признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что по требованию ведомства ранее были заблокированы 65 сообществ зацеперов в соцсетях. Об этом пишет газета "Известия".

По его словам, эксперты Роспотребнадзора пришли к выводу, что зацепинг - одна из форм суицидального поведения, при которой человек, не имея достаточной силы воли покончить с собой, начинает "играть со смертью".

По данным управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, за 11 месяцев 2016 года погибло 25 зацеперов, в том числе 19 несовершеннолетних. За этот же период правоохранительными органами было задержано 332 несовершеннолетних зацепера.

Ранее в Госдуме России разработали законопроект, который не только увеличивает до 20 тысяч рублей штраф за зацепинг, но и предусматривает в качестве альтернативного наказания арест на 15 суток.

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