Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии
Теги: турция Сирийский конфликт россия
СМИ узнали детали плана перемирия в Сирии, подготовленного Россией и Турцией. Всем участникам конфликта предлагается в полночь 29 декабря прекратить боевые действия. План не касается террористических организаций.
Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Документ предполагает прекращение боевых действий всеми сторонами конфликта в полночь 29 декабря, передает ТАСС.
План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.
В то же время договоренности не охватывают террористические организации.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
28 декабря 2016
В МИД заявили об очередном обстреле посольства России в Дамаске
-
28 декабря 2016
Лавров осудил распространение чиновниками ООН лжи о Сирии
-
28 декабря 2016
Россия считает неприемлемой резолюцию Франции и Британии по Сирии
-
28 декабря 2016
Саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США и Германии