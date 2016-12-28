Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии

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СМИ узнали детали плана перемирия в Сирии, подготовленного Россией и Турцией. Всем участникам конфликта предлагается в полночь 29 декабря прекратить боевые действия. План не касается террористических организаций.

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Документ предполагает прекращение боевых действий всеми сторонами конфликта в полночь 29 декабря, передает ТАСС.

План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.

В то же время договоренности не охватывают террористические организации.