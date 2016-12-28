Саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США и Германии

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Российские саперы в ходе разминирования Алеппо нашли боеприпасы производства США, Германии и Болгарии. Об этом в эфире "ТВ Центра" сообщил командир отряда разминирования российского международного противоминного центра Иван Громов.

Центральные проспекты восточного Алеппо уже расчищены, но на примыкающих улицах пока огромные пробки, сообщает "ТВ Центр". Мешают мусор и баррикады, оставленные боевиками, а люди торопятся вернуться в свои дома. На перекрестках также работает военная полиция. Кроме того, военнослужащие батальона устанавливают оцепление вокруг кварталов, которые еще не обследовали российские саперы.

Нура Харматли не была в своем доме пять лет. Но и сегодня переступить порог квартиры не решилась. Через выбитую дверь увидела штабеля ящиков с боеприпасами.

"Там очень много бомб. Мы испугались, что там все заминировано и поспешили уйти. На улице увидели, что работают российские саперы и попросили обследовать наш дом. И сейчас они делают это", - говорит женщина.

Это находки — всего лишь из одного не самого большого дома. Снаряды для гаубиц, гранатометы, ручные гранаты, мины, патроны крупнокалиберные и для стрелкового оружия. А в стокилограммовых ящиках – ракеты для реактивных систем залпового огня. И все это – импортного производства. Поставщики боевиков явно не скупились, снабжая своих подопечных, которых официально продолжают именовать "сирийской оппозицией".

"Снаряды немецкие, американские, производства Болгарии. От такого количества боеприпасов немного становится не по себе", - сообщил командир отряда разминирования российского международного противоминного центра Иван Громов.

В родильном доме в районе Аль-Зебдия боевики устроили свой штаб. Практически все оборудование уничтожили. В палате для выхаживания сложных новорожденных устроили курятник. Зато для себя оборудовали полевой госпиталь. Специфических медикаментов тут в избытке.

Детский садик в том же районе российские саперы очистили от мин одним из первых. Дети, уже подросшие за пять лет войны, теперь снова могут играть тут безопасно, наверстывая то время, когда по воле террористов были лишены детства.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.