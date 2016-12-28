Скворцова рассказала об испытании "точечного" препарата против рака
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Российские ученые занимаются созданием "точечных" препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в этом году начались клинические исследования первого отечественного препарата против рака, который показал фантастический результат.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала об испытании первого отечественного препарата от рака, передает ТАСС.
По ее словам, препарат показал "фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". В настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, уточнила Скворцова.
Министр также подчеркнула, что российские ученые научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли.
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