Скворцова рассказала об испытании "точечного" препарата против рака

Теги: Общество здравоохранение россия лекарства рак наука минздрав медицина

Российские ученые занимаются созданием "точечных" препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в этом году начались клинические исследования первого отечественного препарата против рака, который показал фантастический результат.