Собянин: ЖКХ Москвы готово к работе в праздничные дни
Коммунальные службы Москвы полностью готовы к работе в новогодние каникулы. Об этом шла речь на заседании городского правительства.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить бесперебойную работу всех дежурных служб в новогодние праздники. Соответствующее поручение он сделал в ходе заседания правительства города, передает агентство "Москва".
"Прошу обеспечить на новогодние, рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом", - сказал он.
В свою очередь, заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы Москвы полностью готовы к работе в новогодние каникулы. По его словам, все службы комплекса городского хозяйства будут работать круглосуточно.
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