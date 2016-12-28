Минобороны сообщило о поднятии со дна второго черного ящика Ту-154

Теги: минобороны самолет авиакатастрофа поиск Происшествие море

Второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 поднят со дна Черного моря. По данным Минобороны, он был обнаружен и поднят около 11:00 в среду. Кроме того, извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов. В оборонном ведомстве также сообщили, что у 105 родственников погибших взяты пробы для опознания.

Второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 поднят со дна Черного моря. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о поднятии со дна первого черного ящика. Сообщалось, что это параметрический самописец. Он был доставлен в ЦНИИ ВВС в Люберцах для расшифровки. Тем не менее, ряд СМИ сообщил о расшифровке речевого самописца и опубликовал якобы последние слова пилота.

В Министерстве обороны также сообщили, что к настоящему моменту из воды извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов. В Москву уже доставлены 13 тел и 168 фрагментов. По данным ведомства, для опознания у 105 родственников погибших взяты пробы. Минобороны сообщило также, что с начала поисковой операции было обнаружено 12 крупных фрагментов самолета и более полутора тысяч мелких.

"С начала проведения операции водолазами и глубоководными аппаратами обнаружено 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета", - отметили в ведомстве.

Читайте также:

Работы на месте крушения Ту-154 не остановят в новогоднюю ночь

Полторы тысячи обломков найдены на месте крушения Ту-154

Минобороны рассказало об итогах первичного анализа черного ящика Ту-154