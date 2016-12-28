Впервые столичное метро и МЦК будут работать в течение всей новогодней ночи
Теги: Москва праздник транспорт новый год
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь впервые будут работать круглосуточно. Это позволит миллионам москвичей посетить как можно больше праздничных мероприятий.
Впервые столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать в течение всей новогодней ночи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Впервые в истории Московского метрополитена данная инфраструктура будет работать в круглосуточном режиме в ночь с 31 декабря на 1 января. Также в круглосуточном режиме будет работать Московское центральное кольцо. Это, конечно, внесет большой вклад в то, чтобы миллионы москвичей, тысячи москвичей смогли посетить огромную программу, которую подготовило правительство Москвы для новогоднего отдыха", - приводит слова Ликсутова агентство "Москва".
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