12:11, 30 декабря 2016
Москва новогодняя. Фоторепортаж TVC.RU
Москва готова к встрече нового года — город украсили елками, разноцветными гирляндами, красочными шарами. В новогодние каникулы москвичей ждут десятки праздничных площадок не только в центре, но и на окраинах города. По праздничной Москве прогулялся фотокорреспондент TVC.RU Андрей Гуцков.
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Почта Деда Мороза
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Почта Деда Мороза
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Санта Клаус на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Санта Клаус на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на улице Кузнецкий мост
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на улице Кузнецкий мост
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на площади Революции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на площади Революции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Люди фотографируются возле новогодней елки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Люди фотографируются возле новогодней елки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверской улице
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверской улице
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация в Новопушкинском сквере
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация в Новопушкинском сквере
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на Никитском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на Никитском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Ледяной городок на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Ледяной городок на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверского бульвара
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверского бульвара
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоний мастер-класс
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоний мастер-класс
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Почта Деда Мороза
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Санта Клаус на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на улице Кузнецкий мост
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на площади Революции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Люди фотографируются возле новогодней елки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение улицы Тверская
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Тверской улице
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация в Новопушкинском сквере
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение на Никитском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение в Столешниковом переулке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Ледяной городок на Тверском бульваре
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверского бульвара
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя ярмарка на Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоднее украшение Тверской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогоний мастер-класс
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков