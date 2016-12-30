12:11, 30 декабря 2016

Москва новогодняя. Фоторепортаж TVC.RU

Москва готова к встрече нового года — город украсили елками, разноцветными гирляндами, красочными шарами. В новогодние каникулы москвичей ждут десятки праздничных площадок не только в центре, но и на окраинах города. По праздничной Москве прогулялся фотокорреспондент TVC.RU Андрей Гуцков.

Теги:  Москва  новый год  фотография

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