Москва новогодняя. Фоторепортаж TVC.RU

Москва готова к встрече нового года — город украсили елками, разноцветными гирляндами, красочными шарами. В новогодние каникулы москвичей ждут десятки праздничных площадок не только в центре, но и на окраинах города. По праздничной Москве прогулялся фотокорреспондент TVC.RU Андрей Гуцков.

Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение улицы Тверская

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение улицы Тверская

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Почта Деда Мороза

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Почта Деда Мороза

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Санта Клаус на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Санта Клаус на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация возле метро "Киевская" в Москве

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на улице Кузнецкий мост

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на улице Кузнецкий мост

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на площади Революции

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на площади Революции

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя ярмарка на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя ярмарка на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Люди фотографируются возле новогодней елки

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Люди фотографируются возле новогодней елки

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение улицы Тверская

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение улицы Тверская

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверской улице

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Тверской улице

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация в Новопушкинском сквере

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация в Новопушкинском сквере

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на Никитском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение на Никитском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение в Столешниковом переулке

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Ледяной городок на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Ледяной городок на Тверском бульваре

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверского бульвара

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверского бульвара

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя ярмарка на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя ярмарка на Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоднее украшение Тверской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоний мастер-класс

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогоний мастер-класс

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков