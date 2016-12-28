В Одессе радикалы выбросили оставленные в память о жертвах Ту-154 цветы
Теги: Украина авиакатастрофа экстремизм одесса консульство
Возле здания Генконсульства России в Одессе совершен акт вандализма. Радикалы из запрещенного в России "Правого сектора" выбросили цветы и свечи, оставленные местными жителями в память о жертвах Ту-154. Недружественная акция происходила при попустительстве со стороны полиции и охраны дипмиссии.
Участники запрещенной в России организации "Правый сектор" выбросили в мусорный бак цветы и свечи, лежавшие возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах крушения Ту-154. Инцидент произошел 27 декабря.
Как рассказал агентству ТАСС представитель российской дипмиссии, недружественная акция происходила при попустительстве охраны генконсульства. "Ни со стороны нацполиции, ни со стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было", - сказал он.
Радикалы вывесили оскорбительные плакаты, среди которых были изображения с лозунгами "Ту-154 - тяжелее воздуха" и "Россияне, боярышника здесь нет". Плакаты с соболезнованиями одесситов участники "Правого сектора" сорвали.
Ту-154 разбился 25 декабря. Он летел из Москвы в сирийскую Латакию. Судно потерпело крушение спустя несколько минут после дозаправки в аэропорту Адлера. На его борту находились 92 человека.
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