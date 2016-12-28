Россия считает неприемлемой резолюцию Франции и Британии по Сирии

Теги: Политика сирия оон великобритания франция россия совбез

Российская сторона предостерегла Францию и Великобританию от "разогревания атмосферы" в Совете безопасности ООН. По словам постпреда России при организации Виталия Чуркина, из этих попыток ничего не выйдет. Ранее Британия и Франция внесли в Совбез резолюцию по химоружию в Сирии. Документ предусматривает ряд санкций против Дамаска.

Россия предостерегла Великобританию и Францию от "разогревания атмосферы" в Совбезе ООН. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постпреда России при международной организации Виталия Чуркина.

"Их проект резолюции - санкционный, для нас категорически неприемлемый. Мы предостерегаем их от попыток вновь разогреть атмосферу в Совбезе, вновь наэлектризовать политическую обстановку, потому что из этой затеи ничего не выйдет", - заявил он.

Ранее Великобритания и Франция внесли на рассмотрение в Совете безопасности ООН проект резолюции по использованию химического оружия в Сирии. Документ предусматривает введение санкций в отношении Дамаска.

Читайте также:

Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии

Сирийцы "Катюшей" поздравили россиян с Новым годом. Видео