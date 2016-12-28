Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в ближайшее время в Сочи

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Выкладка найденных фрагментов разбившегося Ту-154 начнется в ближайшее время. По данным источника в силовых структурах, процедура будет производиться в Сочи. В настоящее время в городе готовится площадка, куда будут доставляться фрагменты самолета. Сейчас обломки находятся на территории морского порта.

В Сочи в ближайшее время начнется выкладка найденных фрагментов разбившегося Ту-154. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В настоящее время готовится площадка, куда будут доставлены фрагменты самолета для выкладки, которая начнется, вероятно, в ближайшее время. Сейчас они находятся на территории морского порта", - сказал он.

По словам источника, на земле будет очерчен реальный контур самолета Ту-154, по которому по мере обнаружения новых обломков будут выкладываться фрагменты воздушного судна.

"Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф", - отметил источник.

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