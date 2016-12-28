Владимир Путин поздравил иудеев с Ханукой

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Владимир Путин встретился в среду в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин страны Александром Бородой. Президент поздравил всех евреев России с праздником Ханука.

В Кремле Владимир Путин встретился с главным раввином страны Берлом Лазаром и руководителем федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они принесли свои соболезнования по поводу недавней авиакатастрофы над Черным морем и высказали поддержку идее созыва международного межрелигиозного форума. Президент отметил вклад еврейской общины в развитие межконфессионального диалога. И по многолетней традиции поздравил всех иудеев России с Ханукой и пожелал благополучия в Новом году.

"Я уверен и мы все с вами надеемся, что он будет счастливым, благополучным. Вы очень много делаете для развития отношений с другими конфессиями, вы постоянно в контакте по этим вопросам. Большую работу проводите внутри конфессии. У нас, надо сказать, развитие идет очень хорошее, вводятся новые синагоги, вводятся и новые религиозно-культурные центры, за что я вам очень благодарен. Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше", - сказал Путин.