Поддержка регионов в 2017 году составит 1,6 трлн рублей

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Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена примерно на 9% и составит 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В следующем году финансовая поддержка регионов превысит полтора триллиона рублей. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр обсудил с членами правительства и руководителями субъектов межрегиональные бюджетные отношения на ближайшие три года, подчеркнув, что теперь выдача кредитов и субсидии местным властям будет зависеть от эффективности их работы. Появится персональная ответственность за невыполнение поставленных государством задач. К 2019 году дефицит региональных бюджетов должен сократится почти в два раза.

"Начиная с 2017 года все получатели федеральных дотации через соглашение с Минфином должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджета. Нужно положить конец бесконечному распределению, перераспределению. По сути, это просто перелицовыванию неправильно запланированных и замороженных средств федерального бюджета", - возмутился Дмитрий Медведев.