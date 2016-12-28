Треть шампанского в магазинах признали некачественным

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Почти треть полусладких игристых вин на российском рынке - не соответствует стандартам. Это выводы специалистов Роскачества, которые провели лабораторные исследования.

В магазинах предпраздничный ажиотаж. Градус потребительского интереса растет возле полок с главным напитком торжества – шампанским. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К торговым витринам вышли и эксперты Роскачества. В преддверии праздника в ведомстве решили устроить ревизию игристых вин.

На пробу брали только полусладкое - по статистике, самое популярное у россиян. Вниманием не обошли родоначальницу благородного напитка - Францию, а еще Италию, Испанию, Грузию, Украину. И, конечно, куда же без отечественной продукции.

В лабораториях всероссийского НИИ каждой бутылке устраивают настоящие испытания. Поблажек нет - где какое вино, эксперты не знают. Его кипятят, проверяют на содержание алкоголя, взбалтывают.

От всех процедур напиток даже меняет цвет - под действием реагентов. Состав и вкусовые качества исследуют сразу по 30 параметрам. Главное - соответствие ГОСТу.

"Я могу сделать раствор, который будет соответствовать по физико-химическим показателям любому вину, но ведь это не будет вино. Это будет всего лишь раствор. Потому что вино - это на 60% волшебство, а на 40 - составляющие компоненты", - говорит заведующая лабораторией ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции Регина Точилина.

Плеснуть волшебства в хрустальный мрак бокала не прочь многие производители. На рынке спиртного сейчас растет доля так называемых винных напитков. На вкус это почти как шампанское, а вот по составу - просто сладкая газировка с градусами. Гонят такой эрзац из Литвы, но и в алкоиндустрии - время переходить на импортозамещение, считают эксперты.

Нареканий не вызвали многие марки из Крыма, Кубани, Петербурга и Москвы. А вот почти треть образцов, взятых на исследование, тесты Роскачества не прошли. Где-то искусственно добавляют углекислоту, где-то - отклонения в содержании спирта и сахара. Однако в ведомстве обнадеживают.

"Более половины исследованного игристого - это товар повышенного качества, то есть, товары с натуральным брожением, без добавления углекислого газа, с хорошими органолептическими свойствами", - говорит заместитель руководителя Российской системы качества Мария Сапунцова.

Впрочем, чтобы наверняка не ошибиться с напитком к Новому году, эксперты советуют брать не полусладкое, а брют. Там почти нет сахара, которым обычно нивелируют недостатки в производстве игристых вин, а значит, и вкус богаче и ярче.

Борис Иванин, Константин Степанов-Молодов, Максим Сидоренко, Александр Марченко, "ТВ Центр".