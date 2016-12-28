Собянин: метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

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Рекордное количество дорог, а также переходов, мостов и тоннелей было возведено в Москве в уходящем году. Такие итоги на заседании столичного правительства подвёл Сергей Собянин. Кроме того, мэр Москвы напомнил, что в этом году в столице был запущен знаковый проект - Московское центральное кольцо, которое ощутимо разгрузило почти все округа столицы.

На последнем в 2016 году заседании правительства Москвы подводят итоги уходящего года, передает "ТВ Центр". Особое внимание уделяют транспортной инфраструктуре. Удалось не просто сохранить, а нарастить темпы дорожного строительства. В эксплуатацию введены почти 102 километра дорог, 45 мостов, тоннелей и эстакад, 21 пешеходный переход.

"Вместе с коллегами из РЖД и Министерством транспорта запущена крупнейшая инфраструктурная стройка МЦК. Наземное кольцо метро Москвы, которое самым серьезным образом в лучшую сторону повлияло на работу всех видов общественного транспорта Москвы. Всего за шесть лет наземного и подземного метро было построено больше 100 километров и 55 станций. Это, конечно, большой, серьезный итог работы всего города", - заявил Сергей Собянин.

Огромный блок касается вопросов социального развития. Построены 10 школ, 14 детских садов, 5 медицинских учреждений, 8 спортивных и 4 культурных объекта. При этом бюджетная часть расходов на строительство недвижимости сократилась почти на 94 миллиарда рублей.

"Мы создали такую градостроительную политику, такие условия, что инвесторы сегодня при комплексном развитии территории вкладывают огромные деньги. Могу сказать, что инвесторами только за последние два года профинансировано в объекты социальной сферы 20 миллиардов рублей", - сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Продолжается программа расселения из ветхого жилья. В уходящем году были демонтированы 59 пятиэтажек сносимых серий. На очереди ещё 78. Программа переселения выполнена на 95%. Развивается и территория Новой Москвы. На 100 тысяч прироста населения - 100 тысяч новых рабочих мест. С момента присоединения к городу - за 4,5 года - построены 10 миллионов квадратных метров недвижимости, десятки образовательных и медицинских центров. Идет строительство и на месте бывших промзон. Одна из крупнейших площадок - территория бывшего завода ЗИЛ.

"Сегодня уже ясно, что эта площадка точно заработала и получила свою вторую жизнь. На ней построены прекрасные спортивные объекты, музеи. Строится активно жилье. Очень активно строится транспортная инфраструктура. Сегодня мы уверены, что это будет один из лучших районов города Москвы", - заявил Хуснуллин.

Заммэра отмечает и снижение административных барьеров. К концу 2016 года - 83% всей строительной документации оформляется виртуально, через портал госуслуг. В интернете на ресурсах правительства Москвы можно найти всю информацию о новогодних праздничных площадках: более трех с половиной тысяч объектов отдыха, тысяча елок, десятки фестивалей. Жилищно-коммунальные службы города полностью готовы обеспечить комфорт и безопасность москвичей и гостей столицы.

"Подготовлены резервы необходимых ресурсов. В рабочем состоянии находится городская техника. Аварийные бригады укомплектованы материалами, спецтехникой и средствами связи", - сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюкова.

Вся информация об ограничении движения выложена на едином городском портале. Впервые метро, МЦК и наиболее востребованные наземные маршруты будут работать всю новогоднюю ночь. Парковка с 1 по 8 января 2017 года будет бесплатной.

Михаил Шекоян, Максим Панкин, Андрей Талалай и Михаил Федоров. "ТВ Центр".