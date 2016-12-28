Стоимость украденных картин Левитана оценили в 77 млн рублей

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В Подмосковье задержаны двое мужчин, которые несколько лет назад похитили пять картин из музея живописца Исаака Левитана в Ивановской области. Общая стоимость украденных работ оценивается почти в 77 миллионов рублей. Сами полотна уже найдены, что стало приятной новостью для сотрудников музея. Тем временем выяснилось, что грабители интересовались не только искусством.

За высоким забором в Подмосковье скрывались истинные "ценители" живописи Левитана. Настолько преданные, что даже рассчитали, как именно можно заработать на творчестве знаменитого художника.

Пару лет назад эти двое мужчин похитили пять полотен великого мастера из музея в Ивановской области на общую сумму 77 миллионов рублей, передает "ТВ Центр". Часть картин увезли в родной Нижний Новгород, где спрятали в квартире некой женщины.

В дешевых целлофановых пакетах полицейские нашли бесценные подлинники — "Полустанок" и "Розы" Левитана. Там же находились пропавшие "Овраг за забором" и "Речная заводь". А вот "Тихую речку" грабители почему-то оставили себе. Эта картина висела в доме, который сообщники снимали в Подмосковье. Здесь же хранились и остальные трофеи: украденные сотовые телефоны и даже наркотики, около килограмма кокаина. Как выяснилось, за плечами у ценителей Левитана целый ряд разбойных грабежей.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии С ФСБ России и при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны подозреваемые в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея художника Левитана", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо ограбления банка, а также нападения на инкассаторов и сотрудников ДПС, сообщникам придется ответить по закону и за любовь к искусству. В отношении злоумышленников уже возбуждены уголовные дела про трем статьям. Тем временем найденные полотна полицейские отправят в Ивановскую область . Возвращение похищенных картин уже назвали лучшим новогодним подарком.

Елена Сахно, "ТВ Центр", Москва.

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