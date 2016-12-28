"Елку мэра" в Гостином дворе бесплатно посетят более 40 тысяч детей

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"Елка мэра" поменяла прописку и переехала из мэрии на Новом Арбате в Гостиный двор. Места там намного больше и гостей можно принять с настоящим московским размахом! В этом году мероприятие бесплатно посетят более 40 тысяч детей. Скучно не будет. Авторы каждый год придумывают что-то новое.

Традиционная, одна из главных и любимых москвичами новогодних елок, "Ёлка мэра" в этом году впервые сменила прописку и переехала из мэрии на Новом Арбате в Гостиный двор, передает "ТВ Центр". Эта огромная площадка позволила пригласить на праздник в два раза больше детей. Планируется, что яркое музыкальное представление совершенно бесплатно посетят сорок две тысячи юных москвичей.

Уже с первых секунд у них - ощущение праздника. Никто не скучает. Игры, конкурсы, возможность почувствовать себя в роли художника, аквагрим и новогоднее фото на память. А внутри самых гигантских наушников в мире - зажигательные танцы.

А еще есть звездный мастер-класс по созданию самых настоящих звезд! Здесь вообще опытные специалисты в области волшебства и хорошего настроения работают.

"Это звездочка, но я вам по секрету скажу, что она приносит успех в 2017-м году. Потому что мы вместе с Дедушкой Морозом выбирали специальный материал, мы выбирали вместе с ним, ее придумывали. И здесь конкретно можно эту звездочку забрать домой, повесить, разукрасить, сделать именно своими руками, без помощи взрослых", - рассказал помощник Деда Мороза Иван Добрин.

Каждый год для "Ёлки мэра" пишется новый оригинальный сценарий. На этот раз расскажут историю обычной московской школьницы Насти. Точнее - настоящую историю преодоления и борьбы со своими не самыми лучшими качествами! Конечно же - лень, жадность и зависть в итоге будут побеждены. Не без участия волшебных сил и всего зрительного зала.

В этом ярком шоу - постоянный интерактив: то всем залом играют в гигантские снежки, то зрители уворачиваются от волшебных сачков уличного театра "Высокие братья", то зажигают звезды.

"Очень современно. Здесь очень много света, прекрасная музыка, специально написанная. Огромное количество экранов, спецэффектов, летающие всякие вещи и прочее. Тут очень много всего придумано и воплощено", - сказал главный режиссер и худрук проекта Евгений Шибагутдинов.

И как приятно в финале - на волшебных санях вместе с Дедом Морозом пусть и виртуально, но прокатиться по зимней, блестящей огнями Москве. И без подарков на этом празднике тоже никто не остался.

А поскольку новая площадка находится в самом сердце столицы, то после спектакля можно уже не виртуально, а реально всей семьей продолжить путешествие по предновогодней Москве.

Юлия Богоманшина, Дина Самохина, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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