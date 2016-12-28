Семьи погибших в катастрофе Ту-154 в среду получат первые выплаты

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что семьи погибших в катастрофе Ту-154 получат первые выплаты уже в среду. По его словам, трагедия не должна стать только их бедой.

Первые компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 начнут выплачивать уже в среду. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Общественного совета, передает "ТВ Центр".

С родственниками и пострадавшими постоянно работают психологи. При необходимости они сопровождают людей на судмедэкспертизах и других процедурах. За помощью к специалистам обратились уже более 300 человек. В здании ансамбля имени Александрова открыт консультационный центр.

"Начнутся выплаты всем семьям погибших. У нас нет различия между военными и гражданскими. Все, кто был на борту, все получат одинаковые суммы. Естественно, мы смотрим за тем, чтобы те семьи, которые нуждаются в нашей дальнейшей помощи и поддержке, все это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о детях, женах, речь идет о судьбе, обучении детей, их жилищных условиях. Все это мы рассматриваем и все это мы, безусловно, будем делать.", - заявил Сергей Шойгу.