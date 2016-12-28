РУСАДА: NYT вырвала из контекста слова Анцелиович

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Российское антидопинговое агентство опровергло заявление The New York Times о якобы подтверждении российской стороной наличия в стране допинговой системы. В РУСАДА заявили, что слова исполняющей обязанности руководителя агентства Анны Анцелиович были вырваны из контекста.

Заявление The New York Times о подтверждении существования в России допинговой системы не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство.

Ранее издание NYT выпустило материал, в котором утверждается, что Россия подтверждает наличие в стране допинговой системы. При этом газета ссылается на исполняющую обязанности главы РУСАДА Анну Анцеолвич. В качестве доказательства издание привело одну ее фразу: "это был институциональный заговор".

В РУСАДА заявили, что американское издание вырвало из контекста слова Анцелиович и, кроме того, исказило высказывание чиновницы.

"В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - заявили в агентстве.

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