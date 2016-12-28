В Московском метро появился новогодний состав. Фото
Теги: метро москва Фотогалерея
В Московском метро запустили новогодний состав. Стартовал он в среду со станции "Комсомольская". Прокатиться на нём могут пассажиры Кольцевой линии.
Теги: метро москва Фотогалерея
В Московском метро запустили новогодний состав. Стартовал он в среду со станции "Комсомольская". Прокатиться на нём могут пассажиры Кольцевой линии.
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