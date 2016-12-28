15:09, 28 декабря 2016

В Московском метро появился новогодний состав. Фото

Теги:  метро  москва  Фотогалерея

В Московском метро запустили новогодний состав. Стартовал он в среду со станции "Комсомольская". Прокатиться на нём могут пассажиры Кольцевой линии.

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