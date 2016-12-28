Лавров осудил распространение чиновниками ООН лжи о Сирии

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Сергей Лавров и Стаффан де Мистура в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение урегулирования сирийского кризиса. Спецпредставитель ООН выразил готовность к реализации договоренностей по прекращению боевых действий между правительством Сирии и оппозицией. Глава МИД России, в свою очередь, подчеркнул необходимость реальной помощи ООН арабской республике и выразил недовольство распространением различной ложной информации о гуманитарной ситуации из уст чиновников этой организации.

В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе общения они продолжили обмен мнениями в отношении коллективных усилий по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщается на сайте МИД.

Спецпредставитель ООН поддержал итоги встречи министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции, а также выразил готовность организации содействовать их реализации. Де Мистура также поддержал договоренность о прекращении боевых действий между правительством Сирии и вооруженной оппозицией.

В свою очередь, глава МИД России отметил в разговоре неприемлемость действий отдельных чиновников ООН, которые не гнушаются распространять ложную информацию о гуманитарной ситуации в Сирии. По словам Лаврова, политизация этих вопросов должна быть немедленно прекращена. Он подчеркнул, что вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо, службам и членам ООН следовало бы подключиться к реальной доставке помощи в различные районы арабской республики.

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