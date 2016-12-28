Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы Камшилов

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Должность прокурора Крыма занял бывший заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов. Его кандидатуру ранее внес Юрий Чайка. На этом посту Камшилов сменил Наталью Поклонскую, которая перешла на работу в Госдуму.

Экс-зампрокурора Москвы Олег Камшилов стал прокурором Крыма. Его кандидатура, которая ранее была внесена генпрокурором России Юрием Чайкой, была согласована Государственным советом Республики Крым. Об этом пишет "Русская Планета".

На посту первого зампрокурора столицы Камшилов занимался надзором за соблюдением федерального законодательства и взаимодействием с органами власти Москвы.

На новой должности Камшилов сменил Наталью Поклонскую, которая перешла на работу в Госдуму по списку "Единой России". После того, как она покинула прежнее место работы, обязанности прокурора региона исполнял ее первый заместитель Андрей Фомин.

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