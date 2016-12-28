Путин посвятит часть своих новогодних каникул спорту

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Дмитрий Песков рассказал о планах президента России на новогодние каникулы. По его словам, часть из них Владимир Путин потратит на занятия хоккеем и плаванием. Также он добавил, что у президента практически не бывает полноценных выходных.

Президент России Владимир Путин часть новогодних каникул посвятит своим любимым видам спорта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе", - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у Путина практических не бывает выходных. По словам Пескова, президент часто проводит телефонные звонки и много раз в день общается с членами правительства, а также получает доклады от силовых ведомств.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что не знает, какие блюда будут у Путина на новогоднем столе. Он подчеркнул, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений и предпочитает здоровую еду.

Ранее Песков рассказал, что президент России по традиции встретит Новый год дома в кругу семьи и будет смотреть свое новогоднее обращение по телевизору.