15:31, 28 декабря 2016

Курс евро впервые с июля 2015 года упал ниже 63 рублей

Теги:  Экономика  евро  биржа

Курс евро на торгах Московской биржи упал на 44 копейки до 62,99 рублей. Это произошло впервые с июля 2015 года.

Курс евро на торгах Московской биржи впервые с 23 июля 2015 года опустился ниже 63 рублей – до 62,99 рублей. Падение составило 44 копейки.

В свою очередь, курс доллара опустился на девять копеек и составил 60,58 рубля, информирует ТАСС.

Укрепление российской валюты происходит вслед за ростом цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 0,4% по сравнению с предыдущим закрытием и составила 56,27 доллара за баррель.

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