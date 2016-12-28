Набиуллина: темпы роста экономики в 2017 году составят не более 1%

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В 2016 году экономика России преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам. Она перейдет к росту в 2017 году. При этом ожидать подъема более чем на 1% не стоит. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России в 2016 году преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в следующем году экономика перейдет в стадию роста. Как ожидают в ЦБ, он будет происходить и за счет умеренно роста потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности. Набиуллина при этом подчеркнула, что темпы роста экономики в 2017 году составят не более 1%.

Банки обладают достаточным запасом капитала и в следующем году будут наращивать кредитование экономики, также сообщила она. "Мы ждем, что в 2017 году они будут более активно кредитовать реальный сектор экономики", - сказала глава ЦБ.

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