Сбежавший в Сеул дипломат КНДР рассказал о терроре Ким Чен Ына

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Сбежавший в Южную Корею бывший зампосла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын всерьез опасается притока информации из-за рубежа. В связи с этим он установил тотальную слежку за гражданами. Также дипломат рассказал об установившейся в стране "политике террора", чего не было даже при предыдущем лидере Ким Чен Ире.

Экс-заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, сбежавший со своей семьей в Южную Корею, провел брифинг для журналистов. В частности, он рассказал о том, как живет Северная Корея при Ким Чен Ыне.

По его словам, в КНДР многие надеялись, что новый молодой лидер проведет необходимые реформы, однако вместо этого началось "правление террора". Тхэ Ён Хо подчеркнул, что такого не было даже при Ким Чен Ире. "При его сыне охрана теперь в военном, а людей проверяют, наведя на них пулеметы", - приводит слова дипломата "Российская Газета". Он добавил, что таким образом в стране специально нагнетается атмосфера страха.

Также экс-зампосла рассказал, что нынешний режим в стране предполагает постоянную слежку за своими гражданами. По словам Тхэ Ён Хо, Ким Чен Ын всерьез опасается притока информации извне. По его словам, ряд новостей из южнокорейских и других иностранных источников могут узнать сотрудники департамента, занимающегося политикой в отношении Сеула и дипломаты. При этом Тхэ подчеркнул, что даже для них все очень сильно фильтруется.

Он добавил, что к альтернативным источникам информации тянутся практически все представители КНДР, которые находятся за рубежом. В частности, они смотрят новости Южной Кореи. "Люди днем кричат: "Да здравствует наша партия!", а ночью под одеялом смотрят южнокорейские сериалы. Ким Чен Ын все это понимает, а потому слежка за людьми и контроль только усилились", - сказал Тхэ.

Вместе с тем, бывший заместитель посла рассказал, что Ким Чен Ын потребовал полностью завершить создание ядерного оружия к 2017 году, пока в США и Южной Корее проходят выборы. По мнению лидера КНДР, из-за этого Вашингтон и Сеул не смогут ничего сделать против Пхеньяна.

О побеге Тхэ Ён Хо со своей семьей стало известно в августе. Он прибыл в Южную Корею, где получил статус беженца. Позднее бывший дипломат пообещал посвятить себя "борьбе за улучшение прав человека и демократизацию в Северной Корее".

Кроме того, в августе в Южную Корею сбежал еще один северокорейский дипломат. Это третий секретарь посольства Северной Кореи в Москве Ким Чхоль Сон. В июле он уехал в Минск вместе с семьей, а оттуда отправился на Украину. С территории этой страны он улетел в Южную Корею.

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