Путин: нынешний год оказался сложнее предыдущего

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Президент России Владимир Путин заявил, что текущий год оказался сложнее 2015-го. Однако, по словам главы государства, результат в этом году на порядок лучше. Путин отметил, что успехи во многом связаны с работой руководителей, их подчиненных и управленческих команд.

Текущий год оказался сложнее, чем предыдущий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на праздничном приеме в Кремле. В то же время, по его словам, результат оказался на порядок лучше.

"Только что в составе Совета безопасности России мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год. Важный для нашей экономики параметр - цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была 51 доллар, сейчас - 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015", - цитирует главу государства ТАСС.

По словам президента, успехи в значительной степени связаны с работой руководителей, их подчиненных и управленческих команд. Путин подчеркнул, что "никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть. Главное, по мнению президента, - успешно работать.

"Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер", - сказал Путин.

Президент поднял тост за Россию, российский народ, и пожелал присутствующим успехов в следующем году.

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