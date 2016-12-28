В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Теги: землетрясение япония Происшествие

Землетрясение магнитудой более 6 произошло в Японии. Оно затронуло Токио и район к северо-востоку от японской столицы. Отмечается, что сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Сильное землетрясение мощностью 6,3 балла произошло в Токио и к северо-востоку от японской столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японский телеканал NHK.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в японской префектуре Ибараки, а его очаг был определен на глубине около десяти километров. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

Также подчеркивается, что по данным метеорологов, угрозы цунами в этом регионе нет.