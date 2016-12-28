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Известный актер Константин Райкин получил серьезную травму в Тобольске и в связи с этим отменил все спектакли со своим участием на январь. По его словам, он "не заметил ступеньки", упал и порвал мышцу. В местной больнице ему провели операцию общим наркозом.

Известного актера Константина Райкина прооперировали в Тобольске, куда он приехал для участия в фестивале "Золотая маска". Как сообщает сайт "Тобольск.ру", он получил серьезную травму ноги. Операция была проведена в местной больнице под общим наркозом.

По словам самого 66-летнего артиста, он упал, "не заметив ступеньки" и порвал мышцу.

Отмечается, что накануне, 27 декабря он вышел на сцену для участия в спектакле в гипсе. Позднее руководитель академического театра "Сатирикон" заявил, что спектакли на январь отменяются из-за этой травмы.