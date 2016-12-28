В районе крушения Ту-154 обнаружены тела трех погибших

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Водолазы обнаружили тела еще трех погибших в районе крушения Ту-154 в Черном море. Таким образом, количество найденных тел достигло 18, рассказали в штабе по проведению поисковых работ на месте авиакатастрофы.

В районе крушения самолета Ту-154 обнаружены тела еще трех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковых работ.

"С 09:00 до 16:00 по московскому времени в ходе поисковой операции обнаружены тела троих погибших и около 20 фрагментов тел", - отметил собеседник агентства.

Таким образом, всего за время проведения поисковых работ найдено 18 тел погибших.

Ранее в среду водолазы МЧС подняли на поверхность личные вещи пассажиров, в том числе, наручные часы, рюкзак с вещами и телефон. Кроме того, были обнаружены обломки самолета, включая часть крыла.

Также со дна Черного моря поднят второй бортовой самописец разбившегося самолета. Накануне, 27 декабря, сообщалось о поднятии первого черного ящика - параметрического самописца.