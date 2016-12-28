В Германии задержан предполагаемый сообщник берлинского террориста

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Правоохранительными органами задержан предполагаемый сообщник Аниса Амри, который совершил наезд на толпу людей на ярмарке в Берлине. Отмечается, что подозреваемый является 40-летним уроженцем Туниса. Кроме того, в Германии собираются выдать ордер на арест сообщника до конца четверга.

Германская полиция задержала предполагаемого сообщника уроженца Туниса Аниса Амри, который совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ.

Отмечается, что задержанным является 40-летний гражданин Туниса, который поддерживал регулярный контакт с Амри. Для его поимки следствием были проанализированы данные мобильного телефона, который принадлежал террористу. Сообщается, что решение о выдаче ордера на арест сообщника будет выдано до конца четверга.

Ранее сообщалось, что в Тунисе были задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту в Берлине.

Трагедия в столице Германии произошла 19 декабря. Злоумышленник на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку. Жертвами атаки стали 12 человек, еще около 50 пострадали.

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