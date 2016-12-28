Трамп остался недоволен передачей власти от Обамы

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Дональд Трамп выразил недовольство действиями по передаче власти нынешним президентом США. По его словам, спокойного перехода дел от Барака Обамы точно не получится. В частности, у избранного президента США больше нет сил смотреть на неуважение и пренебрежение к Израилю со стороны его государства.

Избранный президент США Дональд Трамп остался недоволен действиями нынешнего главы государства Барака Обамы по передаче власти. "Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента Обамы. Думал, что это будет спокойная передача власти, но нет", - написал Трамп на своей странице в Twitter.



Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks. Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Кроме того, он отметил, что больше невозможно терпеть неуважение и пренебрежение по отношению к Израилю. Трамп подчеркнул, что раньше они были большими друзьями США, но не в настоящее время. По его словам, началом конца их взаимоотношений стала ужасная сделка с Ираном, а затем резолюция Совета Безопасности ООН.

На прошлой неделе Совбез принял документ, запрещающий еврейские поселения на оккупированных территориях в Восточном Иерусалиме. Однако Тель-Авив требования международной организации выполнять отказался и уже разрывает дипломатические контакты со странами, поддержавшими эту резолюцию.

Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Трамп официально вступит в должность 20 января.

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