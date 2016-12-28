Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

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Второй черный ящик самолета Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря, доставлен в Москву. В силовых структурах отметили, что параметрический самописец находится в хорошем состоянии. Специалисты уже приступили к его расшифровке.

В Москве началась расшифровка второго черного ящика самолета Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Как передает ТАСС, речь идет о параметрическом самописце.

"Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", - подчеркнул источник в силовых структурах.

Накануне сообщалось о том, что со дна Черного моря подняли первый черный ящик. Его доставили в ЦНИИ ВВС в Люберцах для расшифровки. Как рассказали в Минобороны, первичный анализ данных устройства позволил сузить перечень вероятных причин крушения воздушного судна. Источник в силовых структурах сообщал, что версия об ошибке пилота стала приоритетной.

Между тем, информация о типе первого черного ящика расходится. В частности, ряд СМИ сообщил, что был расшифрован речевой самописец. В свою очередь, некоторые агентства отметили, что речь идет об аппарате, записывающем параметрические данные.

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