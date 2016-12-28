В МИД заявили об очередном обстреле посольства России в Дамаске

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Посольство России в Дамаске в очередной раз обстреляно террористами, заявили в МИД. Там подчеркнули, что рассматривают очередную провокацию экстремистов как подтверждение их намерения сеять террор и насилие, а также поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей города.

В МИД России призвали всех, кто "на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма" осудить повторяющиеся обстрелы российского посольства в Дамаске. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

На Смоленской площади рассказали, что 28 декабря здание российской дипмиссии дважды подверглось обстрелу террористами. "Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что рассматривают очередную провокацию "экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу в среду в 13:00 и 13:19 по московскому времени. Сначала мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. В ведомстве подчеркнули, что она не разорвалась. Еще одна упала рядом с территорией посольства. "Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - отметили на Смоленской площади.

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