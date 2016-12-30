"Через тернии к звездам": каким будет 2017 год

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2017 год будет для россиян и страны в целом не самым простым, предупреждают астрологи, но все трудности, с которыми придется столкнуться, будут вести к хорошим, позитивным изменениям. Девиз нового года — "Через преодоление к возрождению". По просьбе TVC.RU известный экстрасенс и астролог Арина Евдокимова рассказала, каким будет 2017 год.

2017 год – это год борьбы за восстановление утраченных ценностей. Красный или Огненный Петух вступит в права 28 января, его девиз – "У меня все есть, я сделал запасы". Петух, который станет хозяином года, заставит всех быть более экономными, осмотрительными, расчетливыми. Большие запасы делать не обязательно, но какие-то – придется. И сам год будет сопутствовать тем, кто умеет рассчитывать, реально, без иллюзий, вымысла и сказок смотреть на происходящие события.

По астрологическим аспектам наступающим год нельзя назвать простым, он будет сложнее, чем 2016 год. Уже 19 декабря начался период ретроградного Меркурия. Продлится он до 8 января. Этот движущийся вспять Меркурий заставит нас возвращаться к, казалось бы, пройденным событиям – заканчивать дела, проживать заново ситуации. Но в этом есть преимущество – мы можем вернуться к тому, что мы не доделали, недожелали, и заново, с чистого листа, после 8 января начинать встречать уже 28 января год Красного Петуха.

Год благоприятен для рождения детей. Но этот год — год тайн. И чтобы Петух не клюнул и не отнял полученное, все свои планы нужно держать в тайне порой даже от близких людей. Поскольку Петух агрессивен и все делает с наскока, то конечно, 2017 год может стать годом развязывания военных конфликтов. Но, к счастью, с быстрым разрешением. Для России этот год будет самым беспокойным из всего цикла 2005 – 2017. И уже в ноябре 2016 года многие заметили, что время становится тяжелой ношей. Но, к счастью, этот период продлится только до марта. Потому что с момента весеннего равноденствия покровителем года станет Солнце, и жить станет легче.

Начиная с марта 2017 года и до февраля 2018 года, мы становимся свидетелями борьбы во всем мире за власть, ресурсы, жизнь. Мы становимся свидетелями той борьбы, которую мы ранее не наблюдали. Надо думать о том, какие могут быть природные катаклизмы в мире в целом. Мы все связаны единой, жизненной цепочкой. И в 2017 году это как никогда станет заметно.

В целом 2017 год нам принесет много неожиданных, неприятных сюрпризов, но они все будут вести к хорошим изменениям. Этот год можно назвать – "Год через преодоление к возрождению, через тернии к звездам". Потому что стихия года – Огонь. Это год амбиций, желания борьбы и власти. Относительно России это значит, что сюда начнут притекать деньги — в связи с нестабильностью в Европе, многие начнут инвестировать в Россию. И кризис, который коснется США и неподготовленной Европы, для России покажется уже вроде бы терпимым.

А главное в 2017 году — всегда заботиться о распределении собственных физических ресурсов, заботиться о здоровье, совершать больше добрых дел. Редакция TVC.RU поздравляет читателей с Новым годом!