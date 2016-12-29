США готовятся ввести новые санкции против России за кибератаки

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Администрация президента США Барака Обамы рассматривает вопрос о введении новых антироссийских санкций. Поводом могут стать кибератаки, совершённые якобы российскими хакерами. Несмотря на то, что доказательств этому никаких нет, Обама торопится. До истечения его полномочий - меньше месяца.

Без пяти минут экс-президент США уже почти две недели находится в отпуске на Гавайях. Но вместо того, чтобы наслаждаться тропическим климатом, думает о судьбах мира, передает "ТВ Центр". Пыл наказать Россию за якобы инициированные ею хакерские атаки во время президентской гонки в Америке не охладить даже мороженым, которое Барак Обама, не стесняясь многочисленных зевак, с аппетитом ест на ходу из пластикового стаканчика. Под шелест пальм и теплых в любое время года вод Тихого океана Обама приказал завершить расследование кибератак, виновными в которых считает Москву. Ожидается, что отчет будет готов ко 2 января, когда он вернется в Вашингтон, но американские СМИ торопят события и анонсируют, что новый виток санкций может быть введен уже чуть ли не в четверг. Об этом рассказали сразу несколько заокеанских изданий.

"Администрация Обамы близка к оглашению серии новых мер, которые призваны наказать Россию за вмешательство в ход президентских выборов-2016, включая экономические санкции и меры на дипломатическом уровне, сообщают во властных кругах. Администрация завершает работу над деталями и планирует, в том чисел, ряд секретных мер", - пишет американская газета.

Что это за секретные меры можно только догадываться. Так, например, в начале ноября из-за океана утверждали, что военные хакеры США проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети и системы командования Кремля, сделав их уязвимыми для кибератаки. Которая обязательно произойдет, если Москва вмешается в выборы. Впрочем, дальше угроз дело не зашло, хотя Россию, хоть и бездоказательно, но практически официально действующие власти обвинили в хакерских атаках на серверы Демократической партии, подмочивших репутацию Хиллари Клинтон.

Сенаторы -республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, находящиеся сейчас в турне по Прибалтике, как могут успокаивают напуганных победой Трампа местные власти: мол, введут против России максимально болезненные санкции, которые ударят не только по стране, но и лично по ее президенту. Все это на фоне того, что сам избранный президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал: причастность Москвы к хакерским атакам не доказана, а Америке лучше бы сосредоточиться на внутренних проблемах, а не придумывать внешних врагов. Это из последних заявлений Трампа.

"Я полагаю, что нам лучше озаботиться тем, что происходит с нашей жизнью. Думаю, компьютеры ее серьезно осложнили. Результатом целой компьютерной эпохи стало то, что никто толком не знает, что происходит. У нас есть скорость, у нас есть много вещей, но я не уверен, что у нас есть тот уровень безопасности, который необходим", - отметил Трамп.

В российском МИД историю с якобы российскими хакерами считают раздутой намеренно с целью отыграться на американо-российских отношениях после поражения Хиллари Клинтон. И напоминают о заявлении, сделанном госсекретарем штата Джорджия Брайаном Кемпом еще в начале декабря. Американский дипломат обнародовал информацию о том, что на самом деле источник кибератак установлен, спецслужбы обнаружили его в министерстве внутренней безопасности США.

"Уходящая администрация США, похоже, не теряет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила. Причем, этот последний "новогодний привет" от команды Обамы, которая уже готовится к переезду из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки" из Москвы. Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про русских хакеров, которая продолжает литься в США с самого верха. Администрация Барака Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному кандидату. Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, весьма сомнительно, что уходящая администрация вообще успеет предпринять какие-либо шаги. Инаугурация Дональда Трампа должна состояться уже 20 января. Не успеют даже чисто технически провести законы. Но в желании Барака Обамы напоследок хотя бы попытаться как можно громче хлопнуть дверью эксперты видят как личностные причины, так и политические.

"Принимая эти решения, Обама значительно усложняет Трампу ту политическую конфигурацию, которую он хочет реализовать. Потому что главная задача Трампа -развить производство в США. Это значит ухудшение отношений с Китаем и, следовательно, улучшение отношений с Россией. Обама настолько ужесточает позицию по отношению к России, чтобы Трампа лишить свободы маневра", - рассуждает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Впрочем, лишить свободы маневра, если и удастся, то ненадолго. Многие последние инициативы Обамы, которые он буквально штампует со скоростью принтера, это указы президента. Которые также легко аннулируются росчерком пера нового хозяина Белого Дома. Дональд Трамп уже пообещал отменить 70 процентов всех принятых администрацией Обамы решений. В России не исключают, что санкции вполне могут в них войти.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".