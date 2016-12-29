Украина передала властям ДНР и ЛНР 15 пленных

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15 пленных были переданы Украиной в одностороннем порядке властям ДНР и ЛНР. Встреча проходила в районе КПП "Майорск" недалеко от Горловки. В результате передачи были освобождены 8 мужчин и 7 женщин, часть из которых в тяжелом состоянии.

Украинская сторона передала властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР 15 пленных в одностороннем порядке. Передача проходила в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на северной окраине Горловки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольге Кобцевой. При процедуре передачи присутствовали начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной прокуратуры ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе освобожденных было 8 мужчин и 7 женщин, часть из которых - тяжелобольные.

Ранее сообщалось, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко говорила о намерении украинской стороны в одностороннем порядке освободить из-под стражи 15 пленных сторонников ДНР и ЛНР. Кроме того, во вторник власти Донецкой народной республики передали Украине двух женщин в качестве жеста доброй воли.

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