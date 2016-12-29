МИД: посольство России в Дамаске повреждено во время обстрела

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство нашей страны в Дамаске было в очередной раз обстреляно из района, контролируемого боевиками. Мина упала у входа в консульский отдел. Пострадавших нет, однако дипведомству нанесен незначительный материальный ущерб.

Посольство нашей страны в Дамаске в очередной раз обстреляли из района, контролируемого боевиками. Мина упала у входа в консульский отдел, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако посольству нанесен небольшой материальный ущерб. Отмечается, что обстрел произошел 29 декабря во второй половине дня.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены", - приводит слова Захаровой сайт МИД.

Накануне, 28 декабря, террористы дважды обстреляли здание российской димписсии в Дамаске. Первая мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий посольства. Она не разорвалась. Еще один снаряд упал рядом с территорией дипмиссии.