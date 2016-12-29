Украина ввела новые санкции против России
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СНБО Украины расширил санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Свое решение украинские власти обусловили "гибридной агрессией" России против их страны. Ранее в санкционном списке Совбеза находилось 335 физических и 167 юридических лиц.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести новые санкции в отношении физических и юридических лиц России. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза по итогам состоявшегося заседания.
"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - приводит информацию пресс-службы ТАСС.
Ранее в октябре Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В Совбезе Украины отметили, что в расширенный санкционный список было включено 335 физических и 167 юридических лиц.
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