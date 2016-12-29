Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии на российской границе

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На российско-эстонской границе ворона украла паспорт у мужчины во время оформления документов. После этого инцидента гражданин Эстонии написал заявление об утрате. Впоследствии паспорт был обнаружен недалеко от места происшествия с вырванным листом.

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии, который оформлял документы на пропускном пункте в Ленинградской области на российско-эстонской границе. Об этом говорится в сообщении на сайте Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать "воровку" окончились неудачей", - отмечено в сообщении.

Подчеркивается, что после этого инцидента был вызван наряд полиции и составлено заявление об утрате паспорта. Кроме того, правоохранительные органы дали гражданину адрес эстонского посольства в Санкт-Петербурге, где он бы смог бы получить документы для возвращения на родину.

"Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Только вот для пересечения границы этот документ уже не годится, поскольку пернатая хулиганка вырвала из него один лист", - добавили в СЗТУ.