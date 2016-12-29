Путин и Асад обсудили перемирие в Сирии

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Лидеры обсудили прекращение огня в Арабской Республике. В частности, была дана высокая оценка достигнутым при посредничестве Москвы и Анкары договоренностям.

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии.

"Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению", - говорится на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры отметили, что запуск переговоров по сирийскому мирному урегулированию в Астане стал бы "важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса".

Ранее в четверг Путин по телефону обсудил перемирие в Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры выразили удовлетворение договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий. Там отметили, что "в этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане".

Также российский и турецкий президенты высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении. В частности, они отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего на запрещенное в России "Исламское государство".

Владимир Путин 29 декабря 2016 года заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии. По его словам, всего сирийское правительство и оппозиция подписали три документа. В частности, объявлено о готовности начать мирные переговоры. Перемирие в Сирии должно наступить 30 декабря в 00:00 (01:00 по московскому времени).

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