Электричка сбила человека на востоке Москвы

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Пригородный поезд травмировал человека, переходившего пути в неположенном месте в районе платформы Новогиреево. Отмечается, что в итоге мужчина остался жив. Также подчеркивается, что после данного происшествия три электрички следуют с отклонением от графика.

Электропоезд сбил человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе платформы Новогиреево в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 20:05 по московскому времени в районе остановочного пункта Новогиреево Горьковского направления МЖД мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, переходил железнодорожные пути в неположенном перед приближающимся пригородным поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, подала световые и звуковые сигналы, но, к сожалению, наезда избежать не удалось. Мужчина остался жив, на место были вызваны медицинские службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электричка продолжила движение после прибытия на место происшествия скорой помощи. Из-за данного инцидента с отклонением от графика следуют еще три пригородных поезда.

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